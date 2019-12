20 ans après la tempête «Lothar», la forêt est devenue plus résistante

La tempête Lothar, la plus importante tempête de la fin du XXe siècle, fut une véritable catastrophe pour les forêts suisses. Aujourd'hui, non seulement la nature s'est reprise mais les nouvelles forêts sont plus résistantes qu'alors, se réjouit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans un bilan publié à l'occasion des 20 ans du passage de la tempête.

Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar provoquait en quelques heures la chute de 10 millions d’arbres suisses. Ce jour-là, des vents atteignant des pics de 140km/h balaient le pays. Poussés par les rafales, les épicéas les plus fins et aux racines peu profondes se brisent comme des allumettes. Ils entraînent dans leur chute des arbres plus massifs.

Visions d'apocalypse

Au lendemain de la tempête, la Suisse se réveille avec des visions d'apocalypse: forêts dévastées, vergers décimés, toitures arrachées, polygones à terre... La tempête est meurtrière. La Suisse compte 14 morts, l'Europe 110.

La nature paie un très lourd tribut. Sur l’ensemble de la Suisse, la tempête a détruit un volume de bois de 13 millions de mètres cubes. Dans les cantons les plus touchés - Berne, Fribourg, Lucerne et Nidwald - cela représente quatre à dix fois la production annuelle. «La tempête Lothar a ainsi anéanti un capital sylvicole d’environ 750 millions de francs, fruit de plusieurs décennies de culture et d’entretien», souligne l'OFEV. En conséquence, le cours du bois chute de plus de 30% et ne remontera qu'en 2005.

La nature reprend le dessus

Mais à quelque chose malheur est bon. La manière de planter les arbres a été entièrement repensé. Lothar a signé la fin de la monoculture d’épicéas, des arbres trop fragiles. Place aux forêts mixtes, bien plus résistantes. Ainsi, les forêts suisses ont rajeuni, sont plus résistantes aux tempêtes et aux changements climatiques et présentent une plus belle biodiversité.

Le «crash-test» a d'ailleurs été concluant lors du passage, en janvier 2018, de la tempête Eleanor, soit la plus forte dépression tempétueuse depuis Lothar. Les dégâts ont alors été minimes, dix fois inférieurs qu'en 1999. En comparaison, les effets du réchauffement climatique, entre sécheresse et canicule, ont été cette année-là bien plus dévastateurs. C'est d'ailleurs là le nouveau grand défi des forestiers.