180 vols de secours durant les fêtes de Nöel

Du 23 au 26 décembre, les pilotes ont eu recours cinq fois à l'autorisation exceptionnelle accordée par l'Office fédéral de l'aviation civile. Cette autorisation permet depuis samedi à la Rega d'effectuer des missions également pendant la nuit et par mauvaises conditions météo depuis les aérodromes militaires d'Emmen (LU) et de Meiringen (BE).

Un cas a concerné un homme accidenté lors d'une plongée nocturne. Il a été transféré de Lucerne vers les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui disposent du seul caisson hyperbare de Suisse. (ats/nxp)