18 et 20 ans requis contre l’octogénaire de Saint-Légier et sa fille

Le Ministère public requiert 18 ans à l’encontre de l’octogénaire pour avoir assassiné son épouse en décembre à Saint-Légier, avant de dissimuler son corps dans un container et de l’abandonner aux Monts-de-Corsier. 20 ans ont été requis contre sa fille, considérée comme l’instigatrice de l’homicide.

Selon le Parquet, les deux auraient prémédité l’acte qu’ils décrivent comme un accident. Ils auraient par ailleurs froidement préparé le meurtre, puis la manière de le dissimuler.

Dans un réquisitoire de 90 minutes, la procureure Roxane Bornand-Magnenat s'est attachée à démontrer que la version, dont elle a souligné les variations, défendue par le tandem père-fille ne résistait pas à l'examen des faits.

Contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les accusés, comme quoi le père aurait tué la mère par accident puis appelé sa fille à l'aide pour l'aider à dissimuler l'homicide, le Ministère public a considéré que D. avait été présente tout au long d'événements planifiés à l'avance et en concertation.

En attestent, selon le Parquet, les multiples recherches internet durant le jour et même les semaines précédant le meurtre. Les navigations sur Google Maps, avec zoom et dézoom prolongés sur le lieu où sera ensuite retrouvé le cadavre, et les recherches de termes comme «comment faire disparaître un corps», «acide», «mousse expansive», sonnent comme autant d'indices aux yeux de la procureure et des enquêteurs.

Le mobile aurait été l'appât de l'argent. En grande détresse financière, sans emploi depuis plus de deux ans, ayant atteint la fin de droit et mariée à un homme lui aussi sans travail, D. dépendait fortement de ses parents. Les menaces réitérées de déshéritage, l'inquiétude du père de voir l'héritage de sa progéniture dilapidé par cette mère généreuse envers des tiers, auraient forgé la détermination du tandem.

Leur stratégie aurait consisté à espérer qu'en cas de découverte du corps, la version selon laquelle le père aurait agi seul suffirait à satisfaire la police et permette à D. de vivre enfin une vie décente.

Les plaidoiries de la défense se poursuivent ce mercredi.

Développement suit (TDG)