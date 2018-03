16 ans de prison requis contre le père incestueux

Ce quadragénaire vaudois comparait depuis mardi devant le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois siégeant à Renens. Il est jugé au côté de son épouse, prévenue de complicité par omission. Contre cette femme, le ministère public a demandé trois ans, dont six mois ferme.

«Cette affaire est exceptionnelle, a souligné le magistrat, tant par la gravité des actes commis, leur durée, le nombre de victimes et le temps qu’il a fallu pour retirer les enfants, le temps de crever la bulle dans laquelle la famille s’était retirée».

L’accusé à nié tout au long de son procès tout acte punissable. Il a invoqué la difficulté à gérer une famille turbulente devenant de plus en plus en plus nombreuse. «Il n’est pas capable de la moindre compassion, a souligné le Parquet. Il traite ses enfants de menteurs. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour l’entendre vomir à ce point sur ses enfants».

Toute cela s’est déroulé en dépit de l’intervention du Service de protection de la jeunesse dès 2001 et la mise en place d’un réseau pluridisciplinaire de professionnels de l’éducation. Ils n’ont toutefois pas identifié ou réagi face aux comportements les plus graves reprochés au père de famille. «On peut leur reprocher de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient», déplore le procureur. Cela d’autant plus que la mère avait signalé des abus sexuels dénoncés par sa fille. Elle avait alors été rassurée plutôt qu’écoutée. «On peut souligner l’angélisme de l’expertise psycho éducative menée en 2007 qui n’avait pas préconisé le placement des enfants, estimant qu’il y avait davantage de bénéfice pour eux à rester dans leur famille». (TDG)