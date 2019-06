15h24: l'heure de demander une augmentation

En moyenne les femmes gagnent encore 19,6% de moins dans le secteur privé et 16,7% dans le secteur public, selon les chiffres de l'OFS de 2016.

15h24 représente l'heure à partir duquel les femmes travaillent gratuitement .

Cette heure est devenue un rendez-vous important pour celles qui font la grève ce 14 juin 2019.

De votre côté, à 14h24, vous vous apprêtez peut-être à finaliser vos dernières tâches de la journée, avant de quitter votre poste de travail pour aller manifester.

Et si vous profitiez de ces derniers moments pour décider de prendre rendez-vous avec votre patron?

Trois conseils de Françoise Piron , directrice de la fondation Pacte et formatrice en entreprise sur les questions de la mixité, pour demander une augmentation à votre patron.

S'il est du devoir de l'employeur de garantir l'égalité salariale, les écarts de salaire, et les différences liés aux bonus par exemple, sont importants dans certains secteurs. Les femmes qui occupent des postes à responsabilités et les cadres sont particulièrement concernées. Ce sont elles, et toutes celles qui subissent aussi ces inégalités, qui doivent s'affirmer et négocier.

Osez!

Espérer, et attendre, que votre patron vous offre spontanément une augmentation car vous avez bien travaillé est une attitude assez fréquente chez les femmes. Et pour se libérer de ce fameux “complexe de Cendrillon”, il est important d’en prendre conscience, puis de comprendre d’où viennent ce besoin de reconnaissance et cette difficulté à demander. Education, croyances sur la notion de mérite, manque de confiance, il existe de nombreux freins qui empêchent les femmes de se lancer.

Préparez-vous!

Demander une augmentation sous le coup de la colère ou de manière improvisée n’est pas une bonne méthode. Il faut vous préparer. Lister de manière trés factuelle vos arguments: ancienneté, cahier des charges, succès obtenus, formations continues, tâches réalisées en plus de ce qui est attendu. Les chiffres, résultats et faits constituent la base d’une négociation réussie et évitent les discussions émotionnelles.

Calculez!

Pour estimer le montant de l’augmentation, comparez votre salaire à celui d’hommes qui occupent des fonctions similaires aux vôtres et qui ont les mêmes compétences que vous. Combien gagnent-ils? Combien demanderait un homme dans la même situation? Cela peut sembler caricatural, mais c’est une réalité, les hommes sont plus à l’aise avec la notion d’argent et de salaires.

«Vous le méritez, vous vous êtes préparée, demandez-le!»

(TDG)