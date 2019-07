Alors que la rentrée scolaire est dans quelques semaines, il reste encore 12'000 places d'apprentissage disponibles, rapporte dimanche la «NZZ am Sonntag». Et l'intérêt pour cette formation est en forte baisse. A peine la moitié des jeunes se disent intéressés par suivre un apprentissage. Une part qui est en outre en recul constant.

Les experts et les entreprises sont inquiets. Cette tendance compromet les efforts de l'industrie et des pouvoirs publics pour préserver cette formation duale. En effet, relève la NZZ, le fait que deux tiers des jeunes suivent un apprentissage contribue à la réussite du marché suisse du travail.

Pénurie dans certaines branches

Il est devenu plus difficile de trouver des apprentis, indique dans le journal l'association pour la formation Aprentas. L'école est perçue comme meilleure que le travail et la théorie plus importante que la pratique, explique-t-elle. C'est d'abord dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration que la pénurie se fait sentir. Les métiers de bouche, comme la boulangerie ou la boucherie sont également touchés.

Non seulement le nombre de jeunes en fin de scolarité obligatoire diminue, mais le prestige de l'apprentissage chute également. «Ces dernières années, le désir de suivre des études supérieures s'est accru», observe Annette Grüter, directrice du centre d'information professionnelle de Horgen. Elle explique ce phénomène par le prestige des études et et parce que la fréquentation d'une école supérieure permet de retarder le choix d'une carrière.