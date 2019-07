12'000 personnes évacuées lors d'un test

La Fête des Vignerons a testé mardi soir son dispositif sécuritaire à l'issue d'une répétition générale. Des obstacles à la fluidité du public devront être éliminés, mais les responsables saluent l'évacuation de plus de 12'000 personnes en moins de 15 minutes.

Que ferait le dispositif sécuritaire de la Fête des Vignerons si un colis suspect contenant des explosifs était découvert près de l'arène à Vevey? Tel était le scénario auquel ont dû faire face les responsables de la sécurité de l'événement, indiquent dans un communiqué commun l'Etat-Major cantonal de conduite (EMCC), le canton de Vaud et les organisateurs de la Fête dans la nuit de mardi à mercredi.

Face à la menace imaginaire, il a été décidé d'évacuer la salle, ce qui s'est fait à l'issue d'une répétition générale du spectacle. Parmi les 10'700 spectateurs et les 4000 figurants présents lors de cette performance, plus de 80% s'est prêté au jeu et a quitté les lieux en urgence en suivant les indications diffusées via les écrans et le fléchage lumineux au sol. «Les processus mis en place ont démontré leur efficacité», concluent les partenaires dans leur texte.

Hors de l'arène, la Protection civile a pris en charge les spectateurs et les a conduits sur les places de rassemblement où se terminait l'exercice. L'évacuation de l'arène s'est déroulée «dans le calme» et en moins de 15 minutes ce qui correspond à la norme de performance exigée pour obtenir l'autorisation d'exploiter l'arène, souligne aussi le communiqué.

Seul bémol, plusieurs obstacles à la fluidité du public sur le périmètre extérieur de l'arène devront être éliminés, constatent les organisateurs qui prévoient de débriefer dans le détail l'exercice afin de procéder aux corrections nécessaires. Le scénario a permis de tester l'ensemble de la chaîne de commandement et des intervenants, ainsi que la collaboration entre les partenaires. (ats/nxp)