Vacances en ville – Suisse Tourisme accusé de privilégier les hôtels de luxe Des hôteliers genevois regrettent qu’on donne une image du bout du lac comme étant hors de prix, faisant fuir les touristes en période de crise. Julien Culet

La crise du Covid a durement touché le secteur hôtelier suisse, notamment à Genève. Getty Images

Le secteur hôtelier est frappé de plein fouet depuis un an et demi par la crise du coronavirus et certains attendent davantage de soutien de la part de Suisse Tourisme. Ainsi, à Genève, on pointe du doigt les publicités estivales visant à promouvoir les séjours urbains. Elles présenteraient essentiellement des offres dans des hôtels de luxe. «Quand je vois ces campagnes et les réactions suscitées sur les réseaux sociaux, cela me choque que Suisse Tourisme véhicule une image de destination chère, reproche Marc Fassbind, à la tête de quatre hôtels à Genève et de deux à Berne. Nous avons pourtant dû diviser nos prix par deux depuis un an et on peut donc trouver des chambres à prix raisonnable à Genève, mais cela n’est absolument pas mis en avant.»