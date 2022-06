Du mystère à la crainte – Suisse romande: le flou autour des piqûres en soirée Le phénomène des piqûres sauvages dans les lieux festifs inquiète. Après le Royaume-Uni en 2021, puis la France au printemps 2022, des cas présumés ont été signalés en Suisse romande. On fait le point. Laurène Ischi

Les victimes présumées de piqûres rapportent des malaises, des vertiges, des bouffées de chaleur, des évanouissements et des lésions auréolées d’un hématome, mais rien de spécifique à une drogue. GETTY IMAGES

1380 cas en Grande-Bretagne en six mois. Plus de 350 plaintes – et seulement quelques interpellations – en France depuis février. Des incidents en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. L’Europe fait face à ce qui ressemble à une vague d’attaques à la piqûre dans les lieux festifs. Bar, clubs, salles de concert ou festivals, aucune soirée n’est épargnée.