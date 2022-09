KEYSTONE/THOMAS HODEL

Bellevue, 19 septembre

Par analogie avec un organisme vivant, la Suisse du XXIe siècle doit être administrée comme «un système biologique». Ma profession de médecin m’a appris que la santé est un état instable, qu’il faut adapter la stratégie au temps qui passe et que rien n’est définitivement fixé. Le conservatisme forcené de certains, hypnotisés par des valeurs sacrées et figées, m’interpelle.

Évoquons la neutralité. Personne ne peut nier que la neutralité a rendu de fiers services à la Suisse. La neutralité d’hier ne peut pourtant plus être celle d’aujourd’hui. Dans un environnement où la démocratie est la cible des autocrates, où l’interdépendance des états nourrit les processus décisionnels, notre neutralité originelle rigide semble inadaptée. Une neutralité essentiellement militaire, mais avec des composantes politiques et économiques souples et adaptatives semble plus adéquate.

Évoquons le climat. Le déni de réalité de certains au sujet de l’évolution du climat et de la biodiversité va sérieusement compliquer l’avenir des générations futures. L’intégration des variables climat et biodiversité dans les processus décisionnels de ces conservateurs sera pourtant inéluctable. La détérioration de la santé environnementale et des paysages de notre pays finira bien par les alarmer.

Évoquons l’industrie et l’économie. L’Union européenne évolue, les accords bilatéraux économiques et industriels avec l’UE doivent aussi évoluer. Nier l’importance de la réactualisation de ces accords, c’est plomber notre industrie exportatrice. Elle perdra en compétitivité et se retrouvera marginalisée.

Évoquons enfin la recherche et les universités. La rupture des négociations sur les accords-cadres, rupture imposée par ces mêmes conservateurs, a exclu la Suisse d’Horizon Europe. Cela limitera l’accès aux encouragements à la recherche, mettra la Suisse à l’écart des réseaux européens et favorisera la fuite des cerveaux. La Suisse perdra son attrait comme pôle scientifique d’innovation.

Je termine par un syllogisme: gouverner, c’est prévoir. Prévoir, c’est anticiper le changement. Anticiper le changement, c’est refuser d’instituer le statu quo comme un dogme inaliénable!

Jean-Daniel Viret

