Travail et vacances – Suisse, France, où vaut-il mieux travailler pour avoir plus de congés? La période des vacances d’été a débuté. Le match entre nos deux pays sur le nombre de jours de congés payés et de jours fériés officiels. Fabrice Breithaupt

Les vacances sont importantes autant pour se ressourcer physiquement que psychiquement. AFP

Le travail, c’est bien. Mais les congés, c’est mieux. Et c’est encore mieux lorsqu’on en a beaucoup.

En Suisse, la loi offre au moins 20 jours de congés par an. Mais les administrations publiques et certaines entreprises privées offrent cinq semaines, voire plus, notamment en fonction de l’âge du collaborateur.

À ces 20 jours de congés payés annuels s’ajoutent les jours fériés. D’après l’article 20a de la loi sur le travail, les cantons peuvent assimiler au dimanche huit jours maximum en plus du 1er Août (jour de la fête nationale), qui est le seul jour férié officiel à l’échelle de tout le pays. Le nombre de jours fériés est donc de neuf. Leurs dates varient selon les cantons, souvent pour des raisons historiques, culturelles et religieuses (voir le graphique ci-dessous pour la région franco-valdo-genevoise).