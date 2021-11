Baden, une petite ville discrète qui sait aussi se faire remarquer : depuis 2000 ans, elle est réputée pour son eau thermale, la plus riche en minéraux de Suisse. Et depuis novembre 2021, l’architecte Mario Botta l’a dotée d’un écrin digne de son précieux liquide. Bienvenue à Fortyseven, le dernier-né des centres thermaux.

Dès l’Antiquité, les Romains aimaient à se prélasser à Baden, la bien nommée, dans les eaux thermales jaillissant de 18 sources sulfureuses à la température de 47°. La cité argovienne avec son quartier thermal deviendra une référence pour les patients souffrant de rhumatisme ou de problèmes circulatoires. L’eau y possède une teneur élevée en fer, fluor, iode, potassium, calcium, magnésium, entre autres.

Au Moyen Âge, les bains étaient populaires, et un peu mal famés, car une certaine permissivité y régnait. Le boom démarre vraiment au milieu du XIXe siècle : de nombreux hôtels sont construits. Parmi les hôtes illustres, on cite Goethe, Nietzsche et Dürrenmatt. La cité thermale connaît alors son heure de gloire, avec palaces, casino, promenade pour les curistes le long de la Limmat. Le tourisme balnéaire est à son apogée peu avant la Première Guerre mondiale. Les années de guerre et de crise mettront un terme à cette situation. Bilan : beaucoup d’hôtels ont disparu après des décennies de déclin.