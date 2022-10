Mes bons plans: classique & lyrique – Suggestions pour un automne très classique Le mois d’octobre sera enluminé par le passage de trois géants du piano, Maria João Pires, Daniil Trifonov et Lang Lang, mais aussi par un opéra à redécouvrir sans hésiter. Rocco Zacheo

Le pianiste chinois Lang Lang, star planétaire du classique, jouera au Victoria Hall le 1er novembre prochain. PATER KLAUNZER/KEYSTONE

Appelons cela un heureux alignement de planètes. Ce phénomène perceptible dans l’agenda des semaines à venir permet de faire un tour alléchant de la cosmogonie pianistique et d’en explorer quelques facettes qu’on qualifiera de quasi antipodiques, à travers une poignée d’interprètes majeurs de notre époque.

Trois monstres sacrés feront donc escale à Genève, avec des traits distinctifs marqués et un art qui polarise parfois les avis. Prenons le cas de Lang Lang, de retour le 1er novembre au Victoria Hall pour un récital placé à l’affiche de l’agence Caecilia.

A-t-on déjà croisé, dans l’histoire des touches noires et blanches, interprète aussi populaire – ses albums continuent de s’écouler par millions de copies, dans un contexte de mort clinique de l’industrie du disque – et aussi clivant auprès des mélomanes? C’est un fait, le Chinois déploie à chacune de ses apparitions une virtuosité renversante, mais il livre aussi des interprétations aux traits expressifs bien chargés, doublées d’une gestuelle on ne peut plus démonstrative. Cela agace les uns, et pousse les autres vers des salles affichant immanquablement sold-out.

Trifonov le félin

Il en va tout autrement de Daniil Trifonov, qu’on pourra admirer le 19 octobre dans la même salle et pour le compte de la même agence. Ses concerts réservent toujours une part d’énigme. Ils nous placent face à un spectacle étonnant, provoqué par la disparition, face au piano, de ses apparences chétives et de son allant quelque peu voûté. Le Russe est de ceux qui dissèquent au scalpel et se joue des partitions avec l’agilité du félin. La profondeur de son regard, l’engagement qu’il consent en récital – il termine toujours ces aventures en nage, dans un état quasi second – égalent l’intelligence avec laquelle il construit ses programmes. De sorte que chaque pièce abordée semble infusée dans la suivante, qu’il s’agisse de Tchaïkovski ou de Schumann, de Mozart ou de Scriabine. Bref, un des musiciens les plus stimulants et cohérents en circulation.

Pires-Capuçon, duo majeur

Dans le trio des merveilles qui s’offre à nous, il y a enfin elle, Maria João Pires, dont on ne présente plus le parcours ni l’aura qui l’accompagne. On se limitera à souligner l’importance de ce retour à Genève, après celui qui a marqué les esprits en 2021 aux côtés d’une autre divinité, Martha Argerich. La Portugaise nous a habitués à de longues retraites, laissant présager la fin de sa carrière sur scène. Le énième come-back qu’elle déploie depuis deux ans est donc à cueillir sans hésiter, avant qu’une autre éclipse ne s’annonce. Et il faudra en profiter d’autant que, le 31 octobre, elle sera accompagnée par Renaud Capuçon dans un voyage à travers des sonates pour piano et violon de Brahms, Debussy et Beethoven.

La pianiste portugaise Maria João Pires sera à Genève le 31 octobre aux côtés du violoniste Renaud Capuçon. RAPHAËL FAUX

Janacek, drame au féminin

En octobre, il faut se tourner aussi vers le Grand Théâtre et se laisser transporter par cette écriture si particulière et immédiatement reconnaissable de Leos Janacek. Après «Jenufa» donné en mai dernier, la maison lyrique genevoise se tourne vers un autre drame du Tchèque. L’histoire campe dans un monde étriqué où cohabitent au bord de la Volga une belle-mère et sa belle fille, Katia Kabanova. Épouse malheureuse, Katia rêve du grand amour et ses élans qui renvoient au bovarysme la pousseront dans les bras de Boris. Le poids du péché finira par l’écraser; l’héroïne avouera ses écarts. Dans la foulée, elle mettra fin à ses jours. Une trame bouleversante, donc, qu’il faut redécouvrir dans cette nouvelle production signée Tatjana Gürbaca à la mise en scène et Tomas Netopil à la direction musicale.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.