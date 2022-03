Les Aigles piquent du nez – Suffisant, insuffisant, Ge/Servette finit par se brûler les doigts en Ajoie Les Genevois, pas assez concernés, ont bien cru l’emporter avant de s’incliner en prolongation (4-3), face à de vaillants Jurassiens. Simon Meier

Au-delà des étourderies isolées, c’est par son attitude collective que Genève a péché. ANTHONY ANEX/KEYSTONE

Le hockey sur glace est décidément une discipline très farceuse. Tout peut s’éclairer au moment où on croit patiner dans la nuit; et tout peut s’écrouler au moment où on pense s’en être enfin sorti. Ge/Servette, en grande partie par sa faute, a vécu l’une de ces soirées sens dessus dessous, vendredi soir à Porrentruy. Il en est ressorti tout secoué, avec un tout petit point dans sa besace au lieu de trois, battu en prolongation (4-3) par un valeureux HC Ajoie, alors qu’il pensait avoir arraché la victoire quelques minutes plus tôt.