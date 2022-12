Université de Genève – Succession du recteur: malgré la pression, le processus suit son cours Lundi, les deux candidats restants ont été auditionnés durant une demi-journée chacun. L’Assemblée de l’Université ne tire pas la prise, en dépit des critiques. Rachad Armanios

L’Assemblée de l’Université se réunira en janvier pour désigner le prochain recteur. Laurent Guiraud

Alors que le mode de désignation du recteur est critiqué ouvertement et que la pression s’accroît pour que l’on change de méthode, l’Assemblée de l’Université de Genève poursuit son travail comme si de rien n’était. Cet organe interne a auditionné lundi les deux derniers candidats en lice pour succéder au recteur Yves Flückiger, lors d’une séance à huis clos.

«Chaque candidat a été auditionné selon le même format d’une demi-journée par candidat», a communiqué le bureau de l’Assemblée ce mardi, à l’intention de la communauté universitaire. Des membres du Conseil d’orientation stratégique (COSt) ont également assisté à ces auditions.

«Le Bureau a ensuite présenté à l’Assemblée et aux membres du COSt les résultats, d’une part des évaluations externes, et d’autre part des entretiens menés avec les références transmises par les candidats.» La prochaine étape du processus est attendue en 2023: «L’Assemblée se réunira en janvier en séance non publique afin de procéder à la désignation du prochain Recteur; vous serez informés du choix de l’Assemblée.»

«Très fortes pressions»

Faut-il déduire de cette dernière phrase que l’Assemblée n’a pas l’intention d’interrompre la procédure et qu’elle désignera bien l’un des deux candidats? «Le processus suit son cours et ni l’Assemblée ni le COSt n’ont pris hier la décision de l’interrompre», nous fait savoir le président de l’Assemblée, Thierry Mathieu.

Pourtant, les pressions sont très fortes sur l’Assemblée pour l’inciter à tirer la prise, afin de tout recommencer à zéro. La cheffe de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, a plusieurs fois répété qu’il fallait un ou une rectrice issue du sérail et connaissant les rouages helvétiques.

Si l’un des deux candidats restants, deux hommes d’environ 60 ans venant de Belgique et du Québec, devait être désigné, le Conseil d’État pourrait bien désavouer le choix, ce qui ébranlerait fortement l’Université, qui jouit d’une forte autonomie.

