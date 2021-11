Conclusion de la COP26 de Glasgow – Succès très mitigé pour la COP26 Un accord a été adopté samedi soir. De nombreux pays ont pourtant fait part de leur colère suite à la dilution de dernière minute du texte sous la pression des producteurs de charbon et de pétrole. Tristan de Bourbon

Simonetta Sommaruga , conseillère fédérale et cheffe du DETEC , a été profondément déçue de la COP26. Getty Images

La COP26 s’est achevée samedi soir. Au soulagement de l’immense majorité des participants, un texte final a été adopté après deux semaines de négociations à Glasgow, en Écosse, et des mois de préparations. «Cet aboutissement constitue un équilibre très délicat», a expliqué le président de la réunion, le Britannique Alok Sharma. «Nous avons vu un grand consensus et un grand soutien pour ces textes, aussi imparfaits soient-ils.»Les participants ont promis de poursuivre leurs discussions au cours des mois à venir, avant de se retrouver dans un an. Les mesures dévoilées pour le moment ne vont en effet pas assez loin. Elles ne limiteront la hausse de la température mondiale que de 2,4 degrés depuis la révolution industrielle. L’immense majorité des scientifiques estiment que la hausse de la température ne doit pas dépasser 1,5 degré pour réduire les risques de catastrophes climatiques sur la planète.