Ski alpin – Succès pour Mowinckel, frustration pour Gut-Behrami La Norvégienne a remporté dimanche le super-G de Cortina d’Ampezzo, son troisième succès en carrière, devant l’Autrichienne Cornelia Hütter et l’Italienne Marta Bassino. La Tessinoise a échoué au pied du podium. Chris Geiger

Il a manqué trois centièmes à Lara Gut-Behrami pour monter sur la boîte dimanche à Cortina. AFP

Le super-G de Cortina d’Ampezzo s’annonçait ouvert dimanche en raison des forfaits de Sofia Goggia – «par précaution» – et de Corinne Suter. Il l’a été puisqu’il a couronné une cinquième skieuse différente en autant de courses dans la discipline depuis le début de l’hiver.

La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a, en effet, concrétisé son bon début de saison en super-G – toujours présente dans les huit premières – en s’imposant relativement largement sur la piste Olimpia delle Tofane. Imperturbable sur un tracé tournant et technique, la skieuse de 30 ans a devancé l’Autrichienne Cornelia Hütter (2e à 0’’30) et l’Italienne Marta Bassino (3e à 0’’47).

Favorite de l’épreuve en l’absence de Goggia, victime d’une chute samedi lors de la deuxième descente disputée dans la station transalpine et touchée au genou droit, Lara Gut-Behrami a une nouvelle fois échoué au pied du podium. La Suissesse, qui restait sur une victoire dans la discipline à Sankt Anton, a dû se contenter du quatrième rang, à trois centièmes seulement de Bassino.

Gisin dans les dix

Cet infime écart, la Tessinoise l’a clairement perdu sur le haut du parcours, où elle a connu une mise en action poussive. Cela s’est finalement avéré être rédhibitoire pour l’athlète de Comano, malgré un très bon «finish» qui lui a valu le meilleur temps sur le dernier secteur. Mais le mal était fait. Le week-end dans les Dolomites de la championne olympique de la discipline est particulièrement frustrant puisqu’elle s’était déjà classée cinquième vendredi et quatrième samedi lors des deux descentes.

Les autres Suissesses n’ont pas été à la fête non plus, même si Michelle Gisin a pu intégrer le top 10. Avec son dixième rang (+ 0’’83), l’Obwaldienne a prouvé que son changement de matériel lui posait moins de problème en vitesse que sur les épreuves techniques. Joana Hählen (12e à 0’’93) et Wendy Holdener (14e à 1’’06) sont restées aux alentours de la seconde de retard, alors que Priska Nufer (25e à 1’’73) et Stephanie Jenal (26e à 1’’89) ont été plus en retrait. Jasmine Flury et Jasmina Suter ont, de leur côté, connu l’élimination, avec une vilaine chute pour la seconde nommée.

Le prochain super-G dans le cadre de la Coupe du monde est prévu le 25 février prochain à Crans-Montana, au sortir des Championnats du monde de Courchevel.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

