Hockey sur glace – Succès majuscule de la Suisse au Mondial M20 À Moncton, au Canada, les Helvètes ont battu en prolongation la Finlande (2-3), finaliste en 2022. Et cela n’est pas immérité. Emmanuel Favre

Jonas Taibel et ses coéquipiers ont signé une victoire de prestige contre la Finlande. keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse M20 a réalisé une performance majuscule, lundi, lors de son match d’ouverture du championnat du monde. Au Centre Avenir de Moncton, au Canada, la sélection dirigée par Marco Bayer a raflé deux points contre la Finlande, l’une des nations qui figurent dans la liste des favorites pour la conquête de la médaille d’or le 5 janvier prochain. À la surprise générale, elle s’est imposée 3-2 en prolongation grâce à un but de l’attaquant zougois des Mooseheads de Halifax en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ).

Au moins trois éléments tangibles démontrent la puissance du hockey finlandais dans cette catégorie d’âge, celle qui précède l’entrée dans les rangs professionnels. Et donc la valeur de l’unité empochée, et probablement non budgétisée, des jeunes Suisses.



L’équipe désormais entraînée par Tom Lansa a accédé au podium à l’issue de cinq des neuf dernières éditions de cette compétition. Les quinze attaquants qui ont chaussé leurs patins sur l’aire de jeu du Nouveau-Brunswick suent une base régulière au sein de formations d’adultes, principalement en première division de leur championnat national.



Quinze internationaux finnois qui figuraient sur la feuille du match contre les Helvètes ont déjà été repêchés par une organisation de NHL. À titre comparatif, seuls deux hockeyeurs à croix blanche ont été réclamés par l’une des 32 formations du Circuit Bettman.

Malgré ce déséquilibre, Louis Robin et ses coéquipiers n’ont jamais fait office de figurants contre cet ogre de la rondelle. Au contraire, comme en témoigne la statistique des tirs cadrés (27-16 en leur faveur), ils ont livré un récital qui a confiné à la perfection et qui a démontré que cette somme d’individualités constitue une équipe dans le sens noble de l’appellation.



Ils ont en effet appliqué un système hermétique, qui n’a pas permis à leurs rivaux de prendre de la vitesse en zone neutre et de multiplier les surnombres devant le filet bien défendu par Kevin Pasche, en évoluant de manière compacte. Et, comme cela a été le cas en désavantage numérique, en sacrifiant son corps pour bloquer des lancers.

Menée 1-0 à la 23e minute, la Suisse a géré un désavantage numérique avant de prendre confiance, de regarder les Finlandais dans les yeux… et de renverser le score par l’intermédiaire de l’attaquant tessinois de Shawinigan (LHJMQ) Lorenzo Canonica (25e) et du centre du CP Berne Jeremy Jabola (45e).





Après avoir subi l’égalisation à 11 minutes du coup de klaxon, elle n’a jamais cédé à la panique et a trouvé les ressources morales pour lancer idéalement leur tournoi.



Les Suisses livreront leur deuxième match le 27 décembre à 22h contre la Lettonie. Avant de se mesurer aux Etats-Unis le 29 décembre à 22h et à la Slovaquie le 31 décembre à 17h.

Afficher plus Moncton, Centre Avenir. 4465 spectateurs. Arbitres: MM. Magnusson (Sue), Schlittenhardt (EU); Hautamaki (Fin) et Kloucek (Tch). Buts: 23e K. Kapanen (Vaisanen, Paivarinta) 1-0, 33e Canonica (Taibel) 1-1, 45e Jabola 1-2, 49e Vaisanen (Paivarinta, Ervasti) 2-2, 61e Biasca 2-3. Finlande; Koskenvuo; Vilen, Heimosalmi; Salin, Malinen; Suomi, Ervasti; Ruotsalainen; Koivunen, O. Kapanen, Lambert; Miettinen, Nyman, Huuhtanen; Vaisanen, K. Kapanen, Paivarinta; Ronni, Hameehnahom Kaskimaki; Kemell. Entraîneur: Lamsa. Suisse: Pasche; Streule, Bichsel; Sidler, Zanetti; Meile, Dionicio; Despont; Biasca, Canonica, Robin; Jabola, Alge, Taibel; Reichle, Baechler, Truog; Ramel, Müller, Perrenoud. Entraîneur: Bayer. Pénalités: 1 x 2’ contre la Finlande, 2 x 2’ contre la Suisse.











Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.