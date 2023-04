Élections cantonales – Succès et revers au Grand Conseil Les élections de dimanche ont fait le ménage dans les listes. Revue des changements. Marc Bretton

Résultats de l’élection du Grand Conseil et premier tour de l’élection du Conseil d’État du 2 avril 2023, dans le hall d’Uni-Mail. PIERRE ALBOUY

Dur métier que celui d’homme ou de femme politique, dont les réussites et les échecs sont sur la place publique à la seconde où ils adviennent. Dimanche, le peuple a tranché, distribuant revers et succès. Lundi, la «Tribune de Genève» s’est intéressée aux listes pour relever les plus remarquables.