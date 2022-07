États-Unis – Succès d’une cagnotte pour aider un orphelin après la tuerie du 4-Juillet Près de 2,5 millions de dollars ont été collectés pour le petit Aiden, âgé de deux ans, qui a perdu ses deux parents dans la tuerie lundi près de Chicago.

La fusillade a fait sept victimes lundi à Highland Park, près de Chicago. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Une cagnotte lancée en ligne pour venir en aide à un enfant de deux ans dont les parents sont morts lundi lors de la fusillade près de Chicago dépassait mercredi 2,5 millions de dollars (2,4 millions de francs), selon le site. Irina et Kevin McCarthy, âgés de 35 et 37 ans, assistaient au défilé du 4-Juillet à Highland Park quand ils sont tombés sous les balles d’un tireur embusqué sur le toit d’un commerce.

Dans la panique, des habitants ont recueilli le petit Aiden et l’ont mis en sécurité avant de lancer un avis de recherche pour retrouver ses proches. Il a été récupéré plus tard par ses grands-parents, selon les autorités qui ont confirmé mardi que ses deux parents faisaient partie des sept personnes tuées.

Robert C., 21 ans, a ouvert le feu sans distinction sur la foule avec un fusil semi-automatique, faisant également plus de trente blessés. Arrêté lundi après une cavale de plusieurs heures, il a été inculpé de meurtres et encourt la prison à vie.

46’000 donateurs

Le montant de la cagnotte créée mardi sur le site participatif GoFundMe avait été placé à 500’000 dollars. Mercredi après-midi, elle dépassait les 2,5 millions de dollars versés par plus de 46’000 donateurs.

L’un d’eux est le milliardaire philanthrope William Ackman, qui a fait don de 18’000 dollars, selon le site. Le jour du drame, il avait dénoncé sur son compte Twitter l’inaction des autorités face aux fusillades et mardi, il avait retweeté une photo du petit garçon.

«Aiden va être pris en charge par sa famille qui l’aime et il aura un long chemin à parcourir pour guérir, trouver la stabilité et vivre en tant qu’orphelin», a écrit l’organisatrice de cette cagnotte, Irini Colon, assurant avoir eu l’approbation de la famille de l’enfant.

AFP

