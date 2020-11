Canton de Fribourg – Bétail laitier: succès d’un projet de réduction des antibiotiques Plusieurs producteurs de lait fribourgeois ont participé à un projet visant à diminuer l’utilisation des antibiotiques afin de protéger la santé des animaux. Un bilan intermédiaire affiche des résultats concluants.

La santé des animaux a pu être maintenue grâce au projet fribourgeois et la qualité du lait n’a pas été pénalisée. KEYSTONE

Le projet fribourgeois de diminution des antibiotiques administrés au bétail laitier débouche sur des résultats concluants. Un bilan intermédiaire montre qu’il a permis d’améliorer la santé animale, la qualité des produits laitiers et la protection de l’environnement.

Les retours des producteurs de lait qui ont participé au projet baptisé ReLait sont favorables, a annoncé lundi Grangeneuve. L’Institut agricole de l’État de Fribourg a ajouté que ce projet en faveur de la santé animale ne se faisait pas au détriment de la qualité ni du volume de la production indigène de lait.

Une diminution de l’utilisation des antibiotiques a été constatée de manière générale sur les exploitations ayant suivi les stratégies proposées par ReLait. Ce sont les exploitations utilisant le plus d’antibiotiques qui ont diminué de la façon la plus sensible les traitements, a relevé l’Institut agricole de l’État de Fribourg.

Projet phare

Le projet mené en partenariat avec la Faculté vétérinaire de l’Université de Berne (Vetsuisse) innove dans la collaboration plus étroite entre producteurs, agronomes et vétérinaires. Une étude scientifique de Vetsuisse révèle que la santé des animaux a pu être maintenue malgré la réduction de l’utilisation des antibiotiques.

De simple initiative cantonale, le projet fribourgeois lancé en janvier 2017 a pris de l’ampleur et est devenu un projet phare au niveau fédéral avec le soutien financier de la Confédération. Il va poursuivre sa deuxième phase avec 89 nouvelles exploitations. Pour les autorités, ReLait est aussi une reconnaissance pour le travail qui est effectué par les éleveurs.

ATS/NXP