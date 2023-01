Skeleton – Succès allemand et britannique pour lancer les Mondiaux de St-Moritz Susanne Kreher et Matt Weston ont été les premiers couronnés des championnats du monde grisons. L'Allemande et le Britannique ont remporté l'épreuve du skeleton, sur la mythique piste grisonne. Robin Carrel St-Moritz

L’Allemande en action @IBSF

La bataille a été folle jusqu'au bout chez les femmes. Finalement, Susanne Kreher, championne du monde chez les juniors l'année dernière, a confirmé chez les «grandes». Elle a réussi à conserver un centième d'avance au terme de la 4e et dernière manche sur la Néerlandaise Kimberley Boss. Le bronze est revenu à la Canadienne Mirela Rahneva (à 0''84).

«C'était serré!, a soufflé la néo-championne du monde. Mon 4e run n'a pas été le meilleur et je l'ai bien senti en arrivant en bas. J'avais déjà gagné le bronze et l'argent ici chez les juniors et là c'est de l'or lors des grands championnats... C'est juste énorme!»

Le Britannique était trop fort. @IBSF

Chez les messieurs, les deux manches de vendredi ont confirmé le résultat de la veille: Matt Weston était trop fort. «Franchement, je ne sais pas trop quoi dire après ce succès. C'est la victoire de toute mon équipe, il n'y a pas que moi sur ce podium!», s'est enthousiasmé l'Anglais.

Il a devancé de 1''79 l'Italien Amedeo Bagnis, devenu ainsi le premier skeletoneur transalpin à gagner une médaille mondiale. Ca tombe bien, à trois ans des Jeux de Milan/Cortina. Derrière, le bronze a été remporté par le Sud-Coréen Seunggi Jung (à 2''46 de Weston). L'Asiatique a devancé d'un centième le Britannique Craig Thompson, chocolat.

Les Suisses ont, comme attendu, fini bien loin des honneurs. La Grisonne Sara Schmied a pris la 22e place chez les femmes. Ca n'a guère été plus brillant chez ces messieurs, avec le 15e rang final de Basil Sieber et la 24e place de Vinzenz Buff.

