Politique genevoise – Subventions: le contrôle de l’État pourrait se desserrer Deux députés PLR proposent de retoucher la sacro-sainte loi cadrant les subventions du canton. Marc Bretton

Le député PLR Cyril Aellen veut assouplir la loi sur les subventions. (photo d’illustration) Magali Girardin

Pour ces intimes, elle s’appelle la LIAF. Pour les associations et autres organismes subventionnés, c’est un processus budgétaire dont la lourdeur est proverbiale. Négocié tous les quatre ans entre l’État et les subventionnés, il définit d’un côté les prestations, ainsi que leurs conditions d’exécution et de l’autre les montants accordés en échange. Née en 2005, sous l’impulsion notamment des députés libéraux Pierre Weiss et Renaud Gautier, la loi pourrait changer, devenant notamment plus favorable à la conclusion de partenariats public-privé. C’est en tout cas ce qu’espèrent les auteurs d’un projet de loi déposé récemment.