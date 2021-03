Poussée écologiste en Allemagne – Stuttgart, la vitrine des Verts allemands Les écologistes comptent sur un triomphe électoral ce dimanche dans le Bade-Wurtemberg pour démarrer la campagne des législatives du 26 septembre. Christophe Bourdoiseau, envoyé spécial à Stuttgart (Bade-Wurtemberg)

Winfried Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg depuis 2011, brigue un troisième mandat. KEYSTONE

Un ancien maoïste va faire sensation en Allemagne. À 72 ans, l’écologiste Winfried Kretschmann devrait en effet réaliser l’exploit de récolter ce dimanche près de 35% des voix dans le bastion conservateur du Bade-Wurtemberg, au cœur de l’industrie automobile allemande. Il remporterait ainsi un troisième mandat de ministre-président dans l’une des régions les plus riches et les plus prospères du pays.

«Notre secret? Nous avons réussi à convaincre les électeurs conservateurs de voter pour nous.» Rezzo Schlauch, ancien chef du groupe Verts au Bundestag

Accusés il y a 40 ans de vouloir «retourner à l’âge de pierre», les écologistes allemands ne font plus peur à personne. «Notre secret? Nous avons réussi à convaincre les électeurs conservateurs de voter pour nous», résume Rezzo Schlauch, grande figure du «réalisme» chez les Verts et ancien compagnon de route de Winfried Kretschmann, Daniel Cohn-Bendit et Joschka Fischer.