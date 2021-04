Frontière de Moillesulaz – Stupéfiante saisie des douanes dans un tram Une personne venant de France, qui était interdite de séjour en Suisse, a été interpellée avec un sac à dos contenant 1015 pilules d’ecstasy. Eric Budry

Pas moins de 1015 pilules d’ecstasy de différentes sortes étaient contenues dans un sac à dos. AFD

Lors d’un contrôle dans un tram en provenance d’Annemasse le week-end dernier, des collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ont interpellé à Thônex un individu qui faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. L’homme se trouvait également en possession de 1015 pilules d’ecstasy.

L’interpellation s’est déroulée samedi dernier à 17 h 35. L’homme, âgé de 35 ans, se trouvait dans un tram en provenance d’Annemasse au passage frontière de Moillesulaz à Thônex. Il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse en vigueur depuis 2013.

Un sac dissimulé

Lors du contrôle, il s’est avéré que l’individu, assis au fond de la rame, était le propriétaire d’un sac à dos, contrefaçon d’une marque de maroquinerie de luxe française, que les agents avaient remarqué sous un siège inoccupé au milieu du tram. La fouille a permis d’y découvrir 1015 pilules d’ecstasy. La personne, le sac à dos et les stupéfiants ont été remis à la police cantonale genevoise.



Dans son communiqué, l’AFD rappelle que le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport en fonction de la situation et des risques fait partie de son mandat. «Celle-ci se trouve actuellement en phase de transformation pour devenir le futur Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), est-il précisé. Cette transformation débouchera sur la création d’un nouveau profil professionnel.»

