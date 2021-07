Inondations en Suisse – Stupéfaite, Bienne se fait submerger par son lac Alimenté par des rivières en crue, le niveau d’eau monte de 5 centimètres par heure. Pour les habitants, c’est la course contre la montre. Florent Quiquerez Bienne (BE)

Le lac de Bienne continue inexorablement à se remplir, engloutissant les berges. Keystone

Il y a d’abord l’odeur. Celle d’un air vivifiant gorgé d’humidité. Puis le bruit. Celui des vagues qui s’élèvent sous les coups de vent et qui inondent à chaque fois un peu plus les berges en s’écrasant. L’eau monte, doucement, sournoisement, inexorablement. Au-dessus de nous passe un goéland. Il ne manque que les embruns salés pour se croire au bord de l’Atlantique lors de la marée. Et pourtant nous sommes bien sur le port de Bienne.

Parmi les nombreux badauds venus voir ce spectacle ce jeudi, Alice, une jeune retraitée qui prend des photos. «J’habite dans un village juste à côté. Il y a quelques jours, notre cave a été inondée, mais ce que je vois ici est bien plus impressionnant. Et ça me fait peur.» Sur la carte de l’Office fédéral de l’environnement, le lac de Bienne est en très fort danger de crue. Il a été relevé en degré 5 sur 5. Et ça ne va pas s’améliorer.