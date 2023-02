Musique – Stromae, plus belge la vie aux Victoires de la musique Le Belge Stromae a remporté le titre d’artiste masculin aux Victoires de la musique.

Grandissime favori, le Belge Stromae a remporté la première récompense majeure des Victoires de la musique, avec le titre d’artiste masculin, vendredi à La Seine Musicale, aux portes de Paris. Après une longue pause causée par un burn-out, l’artiste de 37 ans, a repris son envol avec l’album «Multitude». C’est la sixième Victoire dans sa carrière.

«Je suis quand même un peu ému», a déclaré au micro le chanteur, qui a remercié ses proches qui travaillent avec lui, son frère Luc Van Haver et Coralie Barbier, son épouse. Oubliée la dépression, aggravée par les effets secondaires d’un antipaludique, qui avait cloué au sol le musicien longiligne il y a quelques années, dans le sillage d’une tournée mondiale épuisante. Stromae est remonté sur scène en 2022, une première depuis sept ans pour défendre le successeur de son album «Racine carrée» (2013, celui de la consécration). Avec «Multitude», il a retrouvé la recette gagnante.

Dans une cérémonie critiquée pour un goût persistant de déjà-vu, OrelSan, triplement sacré l’an dernier, n’a pas arrangé la situation. Le rappeur, récompensé cette fois pour le clip de «La quête», et ses trouvailles en pâte à modeler, a empoché la 10e Victoire de sa carrière, désormais à égalité avec les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon. Le record de 13 trophées est co-détenu par -M- et Alain Bashung.

Calogero, président d’honneur des Victoires, a d’ailleurs profité de cette tribune pour tacler certains décideurs de l’industrie musicale et les inciter à aller dénicher davantage de nouveaux talents. Le chanteur s’en est pris, sans nommer personne, aux responsables guidés par des études marketing: «on n’enferme pas les artistes, on ne les façonne pas».

La Belgique en force

Une autre Belge, Angèle, vise notamment la Victoire de l’artiste féminine face à Izïa et Pomme. Elle est déjà assurée de gagner cette année le titre de l’artiste féminine à l’album le plus streamé pour «Nonante-Cinq». La Belgique est en force cette année, avec Pierre de Maere, nommé révélation masculine et chanson de l’année et Mentissa, chez les révélations féminines. L’absence de prix spécifique pour des styles musicaux en vogue, comme l’électro ou le rap, a également fait l’objet de nombreuses critiques pour les Victoires.

«Surtout restez bien entre vous et vos petits arrangements, on n’a pas besoin de vous pour exister, et être la seule musique française qui s’exporte», a ainsi fustigé sur Twitter Yuksek, figure de l’électro. De son côté, le rap, en dehors de Bigflo & Oli et OrelSan, est également sous-représenté dans les catégories reines au regard de la scène francophone bouillonnante et de son hégémonie. Tiakola et Lujipeka sont dans les révélations et Ninho recevra une Victoire d’artiste masculin à l’album le plus streamé.

Au-delà des critiques, deux cérémonies alternatives se sont organisées. Le prix Joséphine a été remis pour la première fois à November Ultra – nommée aux révélations des Victoires – en 2022 lors d’une soirée-concert en public à Radio France. Le jury comprenait des artistes comme Imany, Oxmo Puccino ou L’Impératrice.

Les Flammes, prix musicaux axés sur le rap et autres courants affiliés, tiendront leur première édition le 11 mai au Théâtre du Châtelet à Paris. À la clé, 21 récompenses, soit le double des Victoires. Les organisateurs sont des médias spécialisés dans «les cultures populaires», tels YARD, Booska-P, sans oublier Smile, une agence de conseil, et le soutien de Spotify.

