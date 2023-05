Roland-Garros – Stricker, Waltert et In-Albon passent le 1er tour des qualifications Trois des six Suisses en lice ce lundi au 1er tour des qualifications de Roland-Garros sont parvenus à se qualifier. Riedi, Ritschard et Naef ont été éliminés.

Dominic Stricker s’est avancé au 2e tour des qualifications de Roland-Garros en dominant le Néerlandais Jelle Sels. AFP

La première journée des qualifications de Roland-Garros a donné lieu à un premier écrémage dans les rangs helvétiques. Six joueurs suisses étaient en lice ce lundi et seulement la moitié s’est qualifiée pour le 2e tour.

Chez les hommes, Dominic Stricker est le seul à avoir sauvé sa peau. Le Bernois de 20 ans, matricule 116 au classement ATP, s'est imposé en deux sets contre le Néerlandais Jelle Sels (ATP 169). Après 1h29 de match, le vainqueur du tournoi junior en 2020 s'est imposé 7-6 (7/5), 6-3. Ce mardi, la tête de série No 9 de ces éliminatoires affrontera Dalibor Svrcina (ATP 228).

Lequel a sorti Leandro Riedi en 1h33 (6-4, 6-4). Le Thurgovien de 21 ans, qui menait pourtant 4-2 service à suivre dans le premier set, a ensuite craqué. Lors de la deuxième manche, Riedi avait breaké son adversaire pour mener 3-1, mais il n'est à nouveau pas parvenu à conserver son avance.

Dans l’après-midi, Alexander Ritschard (29 ans/ATP 190) s’est incliné en un peu moins de 2h30 face au Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 215), en trois sets (6-7 [2/7], 6-3, 3-6). Impérial sur son service en début de première manche, Ritschard est parvenu à breaker son adversaire à 3-3, avant d’être débreaké dans la foulée puis de lâcher le set au jeu décisif. Puis dans le troisième set, il a concédé sa mise en jeu précocement pour se retrouver mené 3-0. Un retard qu’il n’est pas parvenu à combler.

In-Albon enfin victorieuse en Grand Chelem

Du côté des dames, Simona Waltert (22 ans) et Ylena In-Albon (24 ans) seront au rendez-vous du 2e tour des qualifications. La Grisonne, 127e dans la hiérarchie mondiale, a facilement dominé la Française Carole Monnet (WTA 197) 6-1, 6-3 en 1h18. Elle défiera mercredi la Russe Kristina Dmitruk (WTA 216).

De son côté, Ylena In-Albon (WTA 148) a écarté sans perdre de temps la Mexicaine Marcela Zacarias (WTA 185) en 1h14 (6-3, 6-0). La Haut-Valaisanne remporte son premier match dans un tournoi du Grand Chelem, elle qui avait à chaque fois buté sur le 1er tour des qualifications ainsi qu’au 1er tour de Wimbledon 2022. Mercredi, elle a rendez-vous avec la Britannique Francesca Jones (WTA 316).

En revanche, la première expérience de Céline Naef (17 ans) à ce niveau de compétition a tourné court. La Schwytzoise, 196e au classement mondial, s’est inclinée contre par l’Américaine Elizabeth Mandlik (WTA 118) en deux sets secs (5-7, 3-6). Naef était pourtant parvenue à breaker deux fois son adversaire en entame de sets.

Cinq Suisses en lice mardi

Ce mardi, le 1er tour des qualifications de Roland-Garros se poursuivent avec cinq Suisses en lice. Chez les hommes, le Genevois Antoine Bellier (ATP 209) et le Schaffhousois Henri Laaksonen (ATP 213), affronteront respectivement le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172) et l’Argentin Genaro Alberto Olivieri (ATP 227) ce mardi.

Du côté des dames, la Bâloise Joanne Zuger (22 ans/WTA 213), la Tessinoise Susan Bandecchi (24 ans/WTA 351) et la Zurichoise Viktorija Golubic (30 ans/WTA 125) affronteront respectivement la Russe Anastasia Zakharova (WTA 179), la Slovène Kaja Juva (WTA 220) et l’Australienne Storm Hunter (WTA 202).Pour rejoindre le tableau principal, joueurs et joueuses doivent passer trois tours.

BCH/PAC

