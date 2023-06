Tennis – Stricker va jouer son 2e Grand Chelem Dominic Stricker a gagné le droit de découvrir le tableau principal de Wimbledon. Le Bernois de 20 ans, 117e joueur mondial, a battu l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160, 22 ans) en trois sets au 3e tour des qualifications pour le Grand Chelem londonien (6-3 1-6 6-3 6-4). Robin Carrel

Le Bernois, tout de blanc vêtu. AFP

Ce ne sera que la deuxième fois dans la carrière de l'Helvète qu'il participera à un Majeur. La première et dernière fois, c'était à Roland-Garros - un tournoi qu'il avait remporté chez les juniors en 2020 - il y a quelques semaines. Le natif de Münsingen s'était alors incliné au 1er tour face à l'Américain Tommy Paul.

A l'aise sur herbe, le Suisse a donc enchaîné, après s'être payé le scalp de l'Américain Steve Johnson et l'Argentin Juan Pablo Ficovich, à chaque fois en deux sets. Son affrontement face à Bellucci, au meilleur des cinq manches, de l'a pas déstabilisé le moins du monde, même s'il a connu un gros trou d'air lors de la deuxième manche, perdant alors cinq jeux consécutivement.

Stricker, qui aura 21 ans dans un mois et demi, a profité de la première balle hésitante de son adversaire pour l’emporter. Le Suisse a fait le jeu toute la partie, enquillant 41 points gagnants, pour 45 fautes directes. Le 117e joueur mondial, qui n'était que 874e il y a un peu plus de deux ans, rejoint ainsi ses compatriotes Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) et Stanislas Wawrinka (ATP 88) dans le tableau principal.



