Tennis – Stricker commence par une victoire Le Bernois Dominic Stricker a remporté son premier match du Masters M21 de Milan, en s’imposant contre le Britannique Jack Draper 4-3 4-3 4-3.

Dominic Stricker est parti sur de bonnes bases à Milan. AFP

Premier Suisse à participer au Masters Next Gen, le tournoi de fin d'année mettant aux prises les huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans, Dominic Stricker (ATP 111) a gagné son premier match du round robin contre le Britannique Jack Draper (41e joueur mondial).

Solide du fond de court

À Milan, sur un format raccourci (quatre jeux suffisent pour gagner un set au lieu de six), le Bernois de 20 ans s'est imposé en trois manches serrées (4-3 4-3 4-3) et 1h29 de jeu. Stricker a gaspillé quatre balles de premier set sur son service (3-2), avant de finalement s'imposer au tie-break. Solide et appliqué, le Suisse a fait parler sa force de frappe sur son service (14 aces) et son coup droit du fond de court (33 coups gagnants) pour remporter les deux autres manches au tie-break, non sans avoir auparavant disposé de quatre balles de match à 3-2 dans le troisième set sur le service de son adversaire.

Stricker jouera son prochain match de la phase de poules mercredi contre le récent vainqueur du tournoi de Naples, l'Italien de 20 ans Lorenzo Musetti (ATP 23). Le lendemain, le gaucher bernois affrontera le Taïwanais Tseng Chun-Hsin (90). Répartis en deux groupes de quatre, les joueurs qui termineront aux deux premières places de leur groupe accèderont aux demi-finales.



