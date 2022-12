MUSIQUE & SCÈNES | 50% de rabais – StradivariFEST : Klangwelle Schumann - Clara 3 Le samedi 28 janvier 2023 au conservatoire de musique de Genève.

StradivariFEST : Klangwelle Schumann - Clara 3 DR

Les musiciens de Stradivari joueront des œuvres de Clara Schumann avec Marie-Claude Chappuis (mezzo-soprano) et Andrea Wiesli (piano).



Avec un total de quinze concerts et des programmes variés, les musiciens de Stradivari offrent un aperçu très diversifié de l'œuvre de musique de chambre de Robert Schumann.



Cette année, les musiciens de Stradivari auront la particularité de consacrer un programme à son épouse, la compositrice Clara Schumann, en plus des cinq programmes consacrés à des œuvres de Robert Schumann. Un trio avec piano et chant sera également proposé au Conservatoire de musique de Genève.

Profitez de 50% de rabais

sur le concert StradivariFEST :

Klangwelle Schumann - Clara 3

Le samedi 28 janvier 2023

au conservatoire de musique de Genève, Salle Franz Liszt

Horaires:

10h15 Prélude avec Juliette de Banes Gardonne

11h Concert (ouverture des portes 30 minutes avant le prélude)



Au programme:

"Liebesfrühling" Lieder op. 12/37

Trio avec piano op. 17



Musiciens :

Marie-Claude Chappuis, mezzo-soprano

Andrea Wiesli, piano

Maya Kadosh, violon

Maja Weber, violoncelle