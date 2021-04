Votations du 13 juin – «Stoppons le bétonnage du canton à Saint-Mathieu» Le comité référendaire contre le déclassement de ces terres agricoles à Bernex lance sa campagne en vue du scrutin. Antoine Grosjean

Alain-Dominique Mauris, Willy Cretegny, Lionel Dugerdil et Philippe Roch en conférence de presse mercredi. Antoine Grosjean

«C’est la goutte qui fait déborder le vase!» Avec ce jeu de mots, le comité référendaire contre le déclassement de la Goutte Saint-Mathieu, à Bernex, a lancé ce mercredi sa campagne en vue de la votation cantonale du 13 juin. Il espère que la population genevoise refusera de transformer ces 4,5 hectares de surfaces agricoles en équipements publics pour accompagner le développement de Bernex Est et des Cherpines, où des milliers de logements vont sortir de terre ces prochaines années.

Sur cette parcelle située entre le chemin de Saint-Mathieu, la route de Chancy et la bretelle autoroutière de sortie de l’A1, il est prévu de construire un cycle d’orientation, un pôle de formation des métiers de la santé et du social, plusieurs salles de sport, un espace socioculturel, une école de musique et un parking P+R. Dénonçant le bétonnage du canton, les référendaires estiment que ces infrastructures auraient très bien pu être intégrées dans les 48 hectares de surfaces agricoles déjà déclassées à Bernex-Est et Vailly-Sud pour y ériger des logements. «Je suis révolté par le comportement de l’État, qui fait du saucissonnage, lance Lionel Dugerdil, président du comité référendaire et viticulteur à Choully. On a volontairement oublié de prévoir les équipements publics dans ces plans localisés de quartier et maintenant on vient nous dire qu’il faut encore déclasser 4 hectares supplémentaires, en sachant bien que personne ne peut s’opposer à la construction d’écoles.»