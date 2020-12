Souvenez-vous du «Prudence bordel» tweeté par Claude-François Robert, médecin cantonal de Neuchâtel, le 27 juin dernier. Ce langage avait surpris, un rien choqué. Tout de même, de la part d’un médecin cantonal… C’était évidemment l’effet recherché par le «docteur d’État» qui, soulignons-le, n’a rien d’un adepte du «trash tweet». Alors que la Suisse d’après confinement commençait à jouir de la vie, il a voulu attirer l’attention de la population dont les comportements irresponsables nous mèneraient tout droit sous la deuxième vague. Aujourd’hui, c’est l’attention du Conseil fédéral irresponsable qu’il faut capter. Rêvons un peu. Et j’ai opté pour la «méthode Robert» même si 1. je ne me fais guère d’illusions sur l’intérêt du gouvernement pour ces lignes et 2. je ne laisse habituellement aucune place à l’argot, à l’écrit du moins.

Pourtant, il faut que cela s’arrête. Nous sommes en train d’atteindre un point de non-retour dans une gestion de crise devenue véritablement calamiteuse au point que nous avons décroché le titre pestiféré de champion d’Europe de l’infection au coronavirus. On savait bien que le système suisse ne fonctionne que par beau temps et s’enraye dans la tempête. Toutes les crises contemporaines, à commencer par celle, exemplaire, des fonds en déshérence, ont montré à quel point le fédéralisme, la lenteur institutionnelle, l’absence de leadership et une approche «tête dans le sable» conduisent à l’impasse. Le coronavirus nous en offre une démonstration de plus. Au début, la crise fut sanitaire, très vite, elle est devenue économique. Normal. Aujourd’hui, elle est aussi culturelle, linguistique, politique. Et la bombe qui menace d’exploser au prochain foirage (excusez-moi!) est sociale.

On ne se comprend plus dans le pays. Entre populations et autorités, entre cantons et Confédération, entre cantons et cantons, entre les trois principales régions linguistiques, entre pays voisins, entre voisins de palier et même en famille. «Alors, il y en a bien un qui va péter les plombs graves un de ces jours», me disait mon physio cette semaine. Donc stoooop! Les premiers à devoir se remettre en cause au pas de charge sont les sept Sages. Les mesures proposées mardi (fermeture des magasins et restaurants dès 19 h pour toute la Suisse), et qui seront confirmées ou non ce vendredi, s’avèrent fantastiquement ineptes. On a atteint des sommets de contradictions. Sommets qu’on peut gagner à cinquante entassés dans un téléphérique alors qu’on ne peut plus dîner dehors, même à deux. Par contre déjeuner est possible, sans doute qu’à midi le virus fait la sieste. Le Conseil fédéral, qui avait passé la main aux cantons, après de longues tergiversations qui ont nourri la deuxième vague, a voulu reprendre les rênes ce mardi.

Alain Berset avait prôné des interventions «chirurgicales» à pratiquer selon les données et besoins du lieu. Là, il débarque sabre au clair prêt à tailler dans le lard à l’aveugle. Comment s’étonner que les Romands, soumis au régime d’un ascète, soient en rage? Ils s’apprêtaient à rouvrir les restaurants selon une logique et situation cantonales et on leur impose des mesures fédérales destinées en réalité aux voisins alémaniques. Pitié, stop! Je n’aimerais pas être sur le billard si Berset et Cie tiennent le bistouri.

Alors que fait-on? La situation est difficile à rattraper tant la déliquescence ambiante est avancée. Un confinement général calqué sur mars 2020? Traitement de cheval qui risquerait de provoquer le chaos mais aurait l’avantage de remettre les compteurs à zéro avec la certitude, sauf émeutes… d’abaisser mécaniquement le taux d’infection. L’effet est désormais prouvé. Il aurait fallu le faire, mais début octobre et l’accompagner d’une pleine compensation pour les lésés (la Suisse en a les moyens). Aujourd’hui, à la veille de Noël, nul doute qu’un lockdown reviendrait à mettre le feu au sapin.

Rendre les clés aux cantons? Si, en Romandie, ils sont prêts à se coordonner, les Alémaniques pas. Là encore, quelles surprises! On s’imaginait nos congénères d’outre-Sarine droits dans les bottes, disciplinés, intraitables comme la justice de Berne et donc prompts à se mettre en ordre de bataille pour faire la peau au virus. Et voilà qu’on les découvre en Grecs de la Suisse. L’apéro a changé de camp. Laisser-aller total et incurie dans plus d’un canton. On se pince en se rappelant l’injonction lancée aux Vaudois en septembre par les éditorialistes de grands titres zurichois, exigeant qu’ils fassent preuve d’un peu de solidarité en prenant des mesures pour éviter que l’infection ne se propage sur les terres si pures au-delà de la Sarine. La roue tourne, la crise nous l’apprend.

Le bateau suisse coule doucement, l’eau rentre d’un peu partout et les rameurs se battent à coups de rame au lieu de ramer ensemble vers le rivage tandis que le scorbut gagne l’équipage. Au global, le spectacle est pitoyable.