Les hôpitaux universitaires réclament davantage d’argent, les consultations médicales ont fortement augmenté après la pandémie, le personnel soignant veut de meilleures conditions de travail. Comment maîtriser les coûts de la santé dans ces conditions?

Nous dépensons au total 86 milliards par an pour les soins de santé. Nous devons réfléchir à la manière d’obtenir une meilleure qualité avec les moyens disponibles. Nous devons sortir de cette schizophrénie qui consiste à réclamer des dépenses plus élevées au printemps et à appeler à la réduction des coûts en automne. Le rapport qualité-prix doit être davantage au centre des discussions – d’autant plus que beaucoup pensent que nous avons en Suisse le meilleur système de santé au monde.