L’invité - Stop au coup de massue de la taxe TPC

Que diriez-vous si on vous demandait de prendre un ticket à chaque fois de monter dans le tram: rien de choquant, n’est-ce pas? Mais si on vous demandait la même chose alors que vous avez déjà un abonnement annuel? Vous seriez scandalisé, évidemment. Quoi de plus injuste que de payer deux fois pour la même chose. C’est pourtant ce qui arrive à nos commerçants, restaurateurs, artisans et autres entrepreneurs en tous genres avec la TPC.

Cette taxe, qui date de Napoléon, était destinée aux communes afin qu’elles assument certaines tâches, la principale étant le ramassage des ordures. Cependant, les commerçants payent depuis quelques années une «taxe poubelle». Mais la TPC, elle, est maintenue. Le voilà, le coup de massue.

Pour ne rien arranger, le coup est porté sur le chiffre d’affaires et pas sur le bénéfice. En d’autres termes, vous pouvez avoir une perte, mais payer la taxe. Quoi de plus injuste après la pire crise économique de notre génération?

Ce coup de massue est pourtant une machine à cash pour les communes. La TPC représente environ 200 millions de francs pour les communes genevoises, dont environ la moitié pour la Ville de Genève. Principal argument des partisans de la taxe: c’est une source de revenu énorme pour certaines communes. Mais est-ce un argument valable?

Le simple fait que le produit d’une injustice soit devenu trop gros pour s’en passer est-il un prétexte pour bafouer les règles les plus élémentaires de la logique, le tout sur le dos des mêmes qui se débattent pour générer un revenu décent pour vivre? Je ne pense pas.

Les Genevois ont approuvé un salaire minimum précisément pour garantir aux salariés un revenu décent pour vivre, mais quid de l’entrepreneur? L’abolition de la TPC n’est pas une attaque contre les finances des communes mais un soutien à la création d’emplois. Combien de temps encore Genève restera le seul canton à pénaliser son économie?

Bryan Lo Giudice Afficher plus Membre du comité et trésorier PLR Ville de Genève

