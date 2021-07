Encre bleue – Stop au bourdon Julie

MARIUS AFFOLTER

Avec ce temps qui commence à nous filer le bourdon, je ne vais pas en remettre une couche, genre grognon. Positivons…

Christine m’a fait part l’autre jour d’un geste sympathique qui lui a mis du baume au cœur. Un geste de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Carouge. Parfaitement!

Car ladite caisse ne veille pas seulement aux gros ou aux petits sous qui reviendront à ses retraités. Elle s’inquiète aussi du bon moral de ses troupes.

Or, en raison de la situation sanitaire que l’on sait, la sortie traditionnelle des retraités n’a pas pu être organisée l’année passée, pas plus que cette année. Ce qui a attristé bon nombre d’aînés qui aiment bien se retrouver à cette occasion et partager de bons moments.

Pour remplacer momentanément ces retrouvailles, le comité a donc fait parvenir à chaque retraité un sac contenant trois articles raffinés provenant d’une épicerie de la place. «J’ai pensé qu’il était bon de signaler une telle action, assez rare de nos jours», m’a confié Christine.

Effectivement. Ce geste fait plaisir aux retraités et met du beurre dans les épinards d’un commerce local.

Faut juste pas que ça fasse des jaloux. Parce que sinon, c’est reparti pour un tour. Un tour de bourdon…

