Lettre du jour – Stop à l’antisémitisme Opinion Courrier des lecteurs

Le mur arrière de la synagogue. Dans la nuit de samedi à dimanche, des vandales ont recouvert l'édifice de graffitis antisémites. La police n'exclut aucune piste.... DR

Genève, 11 février

Survivante de la Shoah, jamais je n’aurais cru que l’antisémitisme resurgirait avec cette vigueur.

C’est avec stupeur et écœurement que j’ai découvert que deux synagogues à Genève et à Lausanne avaient été souillées physiquement mais aussi symboliquement par de la viande de porc.

Mes enfants et petits-enfants me rapportent que les réseaux sociaux regorgent de messages de haine à l’égard des juifs et la pandémie semble être un effroyable accélérateur de ce phénomène. Dès lors je veux prendre la parole, une fois encore, pour dénoncer cette haine et réveiller les consciences. Rendre chaque citoyen attentif au fait que la parole libérée laisse libre cours aux actes.

J’ai consacré de nombreuses années à témoigner dans les écoles, j’ai invité les jeunes à la prise de conscience et la vigilance mais ma vie n’y aura pas suffi. Aussi, je salue ceux qui continuent de se mobiliser comme la CICAD pour lutter contre ces phénomènes et permettent à ce travail de Mémoire de s’accomplir.

Lorsque, nous, les témoins de l’indicible, ne serons plus, la jeune génération devra se souvenir et parler car chaque voix compte.

Paulette Angel