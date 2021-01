Internet – Stop à la haine en ligne Sur les réseaux sociaux, les commentaires sexistes, misogynes, racistes ou LGVTQ+phobes pullulent. Mais des initiatives pour sensibiliser à la question existent. Juliane Monnin

«Nombre d'insultes et de désabonnements depuis le post de mon copain et moi en train de nous embrasser. En sommes-nous réellement encore là?» déplore le créateur dans sa story. Jacquemus/Instagram

Ce 31 décembre, le chanteur Eddy de Pretto tweetait: «On crache sur 2020, mais l’année a tellement libéré les paroles et fait avancer les luttes.» Mouvement Black Lives Matter, libération de la parole des femmes ou des personnes LGBTQ+… les douze mois passés ont été féconds pour les droits de chacun, notamment grâce aux réseaux sociaux. Hélas, et paradoxalement, plus de 12,4% des commentaires qui y ont été postés possèdent un caractère haineux, montre une étude de la plateforme de modération et d’animation web Netino, menée en 2019 à partir de l’analyse de 25 pages Face-book de grands médias français.