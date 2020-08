Pandémie – Stöckli tire le bilan de la tournée à travers la Suisse Le président du Conseil des Etats Hans Stöckli a achevé lundi dans le canton de Berne sa tournée qui l’a mené avec sa collègue Isabelle Moret dans certains des cantons les plus touchés par la pandémie.

Le président du Conseil des Etats Hans Stöckli a achevé lundi dans le canton de Berne sa tournée qui l’a mené avec sa collègue Isabelle Moret dans certains des cantons les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Il estime que l’intervention de l’Etat a permis de maîtriser la crise mais qu’il reste des points à améliorer.

«Tout le monde a confirmé que le Conseil fédéral a fait son travail d’une manière exemplaire dans la première phase», a expliqué le président du Conseil des Etats lors d’un point-presse au Centre hospitalier biennois. La présidente du Conseil national Isabelle Moret n’a pas assisté à cette 11e rencontre avec les cantons en raison du décès de son père.

Hans Stoeckli. KEYSTONE

S’il salue l’action du gouvernement, Hans Stöckli estime qu’il faut améliorer le travail s’agissant de la transmission des données, et en particulier celles qui concernent les personnes de retour d’une zone à risques. Il s’agira aussi de redéfinir le rôle du Conseil fédéral en matière de matériel comme les masques.

Présence sur le terrain

L’objectif de cette tournée des présidents des deux Chambres était de se rendre compte sur le terrain des conséquences économiques, sociales et sanitaires du Covid-19. Isabelle Moret et Hans Stöckli se sont rendus notamment dans les cantons du Jura, du Valais, du Tessin et de Genève. Le bilan sera fait au cours des prochains jours.

«On a reçu une image assez complète de la situation même si chaque région est concernée d’une manière différente», a souligné le président du Conseil des Etats. Berne ne fait ainsi pas partie des cantons les plus touchés par le Covid-19.

Pour le président du gouvernement bernois Pierre Alain Schnegg, le système de santé est désormais mieux armé que lors du début de la crise sanitaire, ajoutant qu’il fallait éviter une montée du nombre des hospitalisations. Il estime que la solution ne réside pas dans un «lockdown bis».

Egalement présent au point-presse, le maire de Bienne Erich Fehr a souhaité que le rôle des villes soit pris en compte dans le cadre de la loi Covid. «Les régions urbaines sont plus touchées que la partie rurale», a relevé Erich Fehr.

ATS/NXP