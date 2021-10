La poisse pour les basketteurs – Stimac et les Lions de Genève doivent vivre sans leur nouveau guide Hayden Lescault s’est déchiré les ligaments croisés. La fin de semaine a rimé avec adaptation pour les Lions de Genève, engagés samedi en SuperCup contre Olympic à Fribourg (19 h). Jérémy Santallo

Entraîneur des Lions de Genève, Andrej Stimac est en quête de solutions. KEYSTONE

Il faut imaginer un vestiaire silencieux, choqué par la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux. C’était mardi à la salle du Pommier, au Grand-Saconnex. Il restait moins de deux minutes à disputer lors de la partie amicale entre les Lions et l’Elan Chalon (Pro B, deuxième division) lorsque Hayden Lescault, recrue estivale et nouveau guide du jeu genevois, s’est écroulé après un choc avec un adversaire, alors qu’il attaquait le panier. «Dès qu’on l’a vu tomber, on a vite senti que c’était grave, se remémore Thomas Jurkovitz, le capitaine. Nous sommes tous basketteurs, et ce genre de blessure, on connaît. Il faut se mettre à sa place: dernier match de préparation, on va enfin attaquer la saison, et là… C’est horrible, pour lui d’abord, mais aussi pour l’équipe.»