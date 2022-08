Football – Steve Rouiller touché à l’entraînement avec Servette Bandage et glace sur la cuisse droite pour une «tomate». Le défenseur central sera-t-il rétabli dimanche pour le choc au sommet contre YB? Daniel Visentini

Alain Geiger applaudit ses joueurs, dont Steve Rouiller (à gauche), après la victoire sur Winterthour (1-0), blanchissage à la clé. Servette n’a pris qu’un but en quatre matches. Mais l’entraîneur pourra-t-il compter sur son défenseur central contre YB, dimanche, après la «tomate» reçue par ce dernier ce mardi matin? Bastien Gallay

Steve Rouiller grimace et boite bas en quittant le terrain de Balexert. C’est ce mardi en fin de matinée, vers la fin de l’entraînement, que le coup dur survient. Un choc comme il y en a souvent sans conséquence, lors des entraînements au quotidien. Cette fois, après un contact avec Valls, le défenseur central reste à terre. Il est aussitôt pris en charge: bandage compressif, glace. Une grosse «tomate» selon les premières évaluations. «Oui, une tomate», souffle Rouiller.

Une «tomate», une «béquille», on peut lui donner le nom qu’on veut, c’est très douloureux. C’est la compression du muscle sur l’os. Et cela s’accompagne souvent d’un hématome, qu’il faut résorber. Dimanche, il y a le choc au sommet de la 5e journée de Super League. YB reçoit Servette, les deux équipes sont coleaders du classement avec 8 points. Question: Steve Rouiller sera-t-il rétabli?

Cela dépend de la gravité de la contusion. Dans les cas les moins sérieux, cela suppose tout de même quelques jours. Servette croise donc les doigts. On sait toute l’importance de la relance du Valaisan, la précision de ses passes longues. Si Rouiller devait jeter l’éponge, cela ferait un défenseur de plus absent.

Des solutions à trouver

Clichy ne sera pas rétabli, Behrami non plus, Sawadogo est toujours convalescent. Alain Geiger serait contraint de faire un choix: soit lancer le jeune Monteiro en défense centrale, laissant Severin à gauche comme samedi face à Winterthour. Ou réintégrer Severin dans l’axe au côté de Vouilloz et trouver une solution pour le latéral gauche (Bauer?).

À noter que Servette a inscrit, il y a quelques jours déjà, sur sa liste du contingent de SFL un M21 expérimenté: le Français Anthony Baron, 29 ans, venu d’Yverdon pour épauler les jeunes Grenat. Il pourrait gonfler l’effectif pro à Berne, au cas où.

Un attaquant, c’est nécessaire

À ces possibles soucis défensifs, en cas d’absence de Rouiller, il faut rajouter encore la blessure de Cespedes. Et celle de Chris Bédia, vendredi dernier, la veille de Servette-Winterthour. Une fracture d’un orteil, de longues semaines avant de retrouver les terrains. Cela laisse les Servettiens sans attaquant nominal, à part le prometteur et jeune Dias Patricio. Parce que si Fofana ou Rodelin peuvent dépanner, ce n’est pas là leur profil naturel. Et Oberlin n’a encore jamais donné toutes les garanties espérées pour endosser le rôle en titulaire.

Servette a eu une belle réussite en ce début de saison. On veut croire que la direction sportive travaille en coulisses pour trouver l’attaquant dont elle avait fait une priorité dès la fin de saison passée, mais dont Alain Geiger attend toujours fébrilement l’arrivée, plus indispensable que jamais depuis la blessure de Bédia.

