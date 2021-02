Football – Steve Rouiller: «On veut remettre l’église au milieu du village» Le défenseur servettien se réjouit de découvrir le stade de la Tuilière, samedi lors du derby à Lausanne (18h15). Il a surtout très envie de battre le rival lémanique pour la première fois de la saison. Simon Meier

Steve Rouiller, qui porte le brassard de capitaine lorsque Anthony Sauthier ne joue pas, aimerait que Servette aille voir un peu plus haut au classement de Super League. Eric Lafargue

Servette dispute samedi à la Tuilière son cinquième match en deux semaines. Comment vont les jambes?

C’est clair qu’il y a deux-trois courbatures, mais c’est la même chose pour tout le monde. On commence à être habitué à ce rythme, il faut serrer les dents et fournir les efforts tous ensemble. Il peut bien sûr y avoir des périodes un peu creuses au cours d’un match mais, dans l’ensemble, ça tient, il n’y a pas de souci.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce troisième derby lémanique de la saison?

L'état d’esprit est très bon. Depuis la reprise, même si nous n’avons pas gagné aussi souvent que nous l’aurions voulu, nous suivons une dynamique positive au niveau de la jouerie et du rythme - on monte en puissance. Maintenant, il faut aller gagner ce derby, prendre ces trois points pour nous permettre de regarder plus haut au classement. Je me réjouis parce qu’un derby, c’est toujours un bon match à jouer.