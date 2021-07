Récit de concert – Steve Reich et l’ensemble Eklekto, une entente cordiale Avec «Drumming», pièce majeure de l’Américain présenté à Musiques en été, la formation genevoise a touché à un fétiche avec une virtuosité sidérante. Rocco Zacheo

L’ensemble Eklekto sur la scène Ella Fitzgerald jeudi soir. Giona Mottura

Sur la pelouse en pente gorgée d’eau, avant que la moindre note ne retentisse, on a suivi du regard le très maigre défilé de mélomanes franchissant les portillons d’entrée. Et on s’est mis à écouter le bruit des chaises en bois et métal se dépliant avant de trouver place face à la scène. Ce bruit discret et strident s’est répété une cinquantaine de fois, dans une enceinte, celle de l’Ella Fitzgerald, pouvant accueillir jusqu’à 3000 âmes. Voilà pour commencer une valeur de jauge et un taux de remplissage qui donnent la dimension de la désolation qui s’est offerte aux musiciens de l’ensemble genevois Eklekto jeudi soir. Musiques en été, festival offert par la Ville de Genève, est maudit par le ciel, c’est un fait qui se confirme cette année: «La veille, il n’y avait pas plus de monde», nous glisse une spectatrice. Alors, on se console en pensant au programme, qui est rare et a très fière allure, et on se désole qu’il ne puisse être apprécié par le plus grand nombre.

Car ce «Drumming» de l’Américain Steve Reich est une des pièces emblématiques d’une certaine musique du XXe siècle, qu’on place sous l’étiquette de «répétitive». Créée il y a 50 ans, l’œuvre percussive est un manifeste en soi où on retrouve à peu près toutes les recettes qui ont fait la fortune du compositeur. À savoir l’exposition réitérée d’une cellule musicale qui ne cesse de se complexifier, de se diversifier dans ses formes jusqu’à générer un effet mille-feuille tout à fait hypnotique. Les patterns, ces strates de rythmes qui donnent le vertige, ont donc surgi entre les bois du parc La Grange et ont rappelé leur vigueur intacte et leur esthétique toujours d’actualité, décennie après décennie. Le hors-d’œuvre servi à quatre mains tapantes – ce court et néanmoins diabolique «Clapping music» – en a donné une première illustration aux présents.

La suite a rappelé la maîtrise technique des douze musiciens sur les planches, tous familiers de ce répertoire. Il y a quelques mois, en plein confinement, on les avait retrouvés dans cet autre monument qu’est «Music for 18 Musicians», aux côtés de l’Ensemble Contrechamps. Aujourd’hui, ils procèdent avec autant d’aisance, sans direction musicale; des regards et des mouvements discrets de la tête donnant des repères pour se guider dans les dédales de «Drumming». Une heure de performance plus tard, on est resté bouche bée face à la virtuosité et la précision déployée. Un constat lui aussi répétitif quand on parle d’Eklekto.

