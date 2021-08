JO 2020 – Steve Guerdat: «L’objectif, c’est la médaille en équipe!» Après la désillusion de l’épreuve individuelle, le Jurassien veut redresser la barre avec ses coéquipiers. Interview d’un champion déterminé. Alban Poudret

Une seule faute a suffi au duo «Venard de Cerisy»-Steve Guerdat pour voir les rêves de médaille s’envoler en individuel. Mais les deux ont soif de revanche. KEYSTONE

Mardi soir, Steve Guerdat était forcément très déçu d’avoir été écarté de la finale individuelle de saut d’obstacles pour une seule faute, mais le Jurassien s’est vite remobilisé pour rester dans un état d’esprit positif et aider ses deux coéquipiers. Ce mercredi, le champion olympique de Londres était dès le matin tôt aux écuries et le soir, avec le staff de l’équipe et Bryan Balsiger, le jeune Neuchâtelois en lice dès vendredi.

Il a couru de la piste au paddock pour donner un coup de main. Beat Mändli (abandon après trois fautes) et Martin Fuchs (deux barres) n’ont hélas pas eu la réussite espérée, tant s’en faut (lire encadré) , mais l’équipe s’est serré les coudes et, dès ce jeudi, seul jour de – relatif – congé, il s’agit de se relancer pour réussir l’objectif No 1 annoncé depuis des mois: «une médaille par équipes»! Entretien une heure après la finale individuelle, à tête reposée.