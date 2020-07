Hippisme – Steve Guerdat est imbattable Le No 1 mondial du saut d’obstacles remporte à St-Tropez son quatrième Grand Prix 5* d’affilée avec le bien nommé Victorio des Frotards. Claude-Alain Zufferey

Steve Guerdat et Victorio des Frotards se sont imposés dimanche en France. Ils avaient déjà dominé le début de saison en indoor, ici à Bâle. KEYSTONE

C’est comme si les trois mois de pause dus au Covid-19 étaient effacés d’un coup. Ce dimanche à Grimaud, sur les hauts de St-Tropez, le premier Grand Prix 5* organisé cet été a en effet été remporté par la paire qui avait outrageusement dominé la période hivernale en indoor, Steve Guerdat et Victorio des Frotards.

«Nous avons fait le tour le plus harmonieux depuis nos débuts» Steve Guerdat

Ils avaient déjà été victorieux de leurs trois premiers GP 5*, à Bâle (deux fois) et à Bordeaux. «Vendredi, je sentais Victorio un peu fatigué par la chaleur, mais la journée de repos d’hier (samedi) lui a fait du bien et il était fringant au parcours initial. Nous avons fait le tour le plus harmonieux depuis nos débuts (mai 2019) et au barrage, je n’ai pas tout demandé, mais juste assez», résumait Steve Guerdat, comblé.

Une victoire et un record

À l’arrivée, une nouvelle victoire - un record, ce quadruplé d’un cheval en 5* – et 13 centièmes d’avance sur le jeune Français Edward Lévy (26 ans), la jolie surprise du jour, 2e avec Rebeca LS, plus d’une seconde sur le No 6 mondial, le Suédois Fredricson, 3e avec Catch me not. Un malheureux dépassement de temps pour la Bâloise Janika Sprunger, 12e avec King Edward, une barre dans le triple pour Martin Fuchs avec Silver Shine. Le Zurichois avait gagné une 150 la veille avec Stalando 2.