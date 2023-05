Victoire 3-2 face à GC – Stevanovic tire Servette de l’ombre vers la lumière Les Grenat reprennent la deuxième place du classement en battant GC 3-2 au Letzigrund, avec deux buts de leur perle, «Micha» Stevanovic. Daniel Visentini - Zurich

«Micha» Stevanovic a pris son envol pour éclairer Servette et lui montrer le chemin: deux buts pour une victoire. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

On ne se souvient jamais des circonstances. Dans quelques jours, on dira qu’un Servette supérieur à Grasshopper s’est imposé 3-2 au Letzigrund, pour reprendre avec caractère la deuxième place du classement. Simple. Pas faux. Mais sous l’écume de cette liesse légitime, il y a eu des marées hautes, parfois très hautes, et des marées basses, parfois très basses. Le tumulte des flots grenat, avec un phare ce dimanche, «Micha» Stevanovic.