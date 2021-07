Des raviolis en boîte au lapin à la moutarde – Stéphanie Vuadens cuisine autour de ses ruches L’apicultrice évoque l’héritage inestimable que lui a laissé sa grand-mère durant les étés de son enfance en Normandie. Fedele Mendicino

Stéphanie Vuadens présente sa salade de brugnons et de pêches plates à la stracciatella di burrata, nappée de son miel. LUCIEN FORTUNATI

«Ma maman nous réchauffait des raviolis en boîte, mon père n’allait guère plus loin que le steak-frites.» L’apicultrice Stéphanie Vuadens, qui nous accueille dans sa miellerie de Satigny, nous concocte en deux coups de cuillère à pot une salade de brugnons (nectarines à la chair blanche) et de pêches plates qu’elle pose en couronne dans une assiette. Un filet d’huile extravierge produite par une amie qui a quitté le canton de Vaud pour une colline d’oliviers dans les Marches. Des feuilles de menthe de son jardin à Veyrier. Une tombée de son miel, «à manger toujours frais et cru». Et, au milieu, une stracciatella di burrata, une sorte de mozzarella remplie de crème. Pour escorter le tout, elle sort un pain d’épices maison à la croûte brillante comme du miel.