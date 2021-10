Départ de taille au Parquet – Stéphane Grodecki quitte le Ministère public genevois Le procureur général Olivier Jornot perd une pièce maîtresse de son équipe. Fedele Mendicino

Pierre Albouy

C’est une des chevilles ouvrières du Ministère public qui s’en va. Selon GHI, le premier procureur Stéphane Grodecki quitte le Ministère public. Il rejoint au 1er janvier l’étude Merkt en tant qu’associé. Il retrouvera ainsi Me Romain Jordan, avec qui il a publié un livre de référence sur le droit administratif.

Ce départ est un coup dur pour le procureur général Olivier Jornot. En effet, Stéphane Grodecki est souvent décrit comme un brillant juriste, un travailleur minutieux et acharné. Il a notamment obtenu des condamnations dans des affaires très médiatiques comme les détournements aux HUG, le voyage de Pierre Maudet ou encore Dieudonné.

Retour au barreau

Stéphane Grodecki, 44 ans, socialiste, docteur en droit, est entré dans la magistrature en 2010 comme juge d’instruction. «Après onze ans passionnants au ministère public, j’ai eu l’envie, et l’opportunité, de relever un nouveau défi professionnel. C’est dans ce contexte que je rejoindrai au 1er janvier prochain, en qualité d’associé, l’étude Merkt & associés à Genève. Je me réjouis de ce retour au barreau, qui me permettra de pratiquer d’autres domaines du droit, notamment le droit public, que j’enseigne déjà à l’Université de Genève.»

Cette figure de la justice genevoise est l’auteur de près d’une centaine de publications scientifiques, en droit public, en droit pénal et en procédure pénale.

