Pays de Vaud – Stéphane et Stéphanie Décotterd ont trouvé un nouveau paradis Le chef double étoilé et son épouse ont quitté le Pont de Brent pour ouvrir une table haut de gamme et un bistrot dans l’École hôtelière de Glion. Alain Giroud

Stéphanie et Stéphane Décotterd, chef cuisinier du Pont de Brent, lancent un nouveau projet gastronomique ambitieux. Chantal Dervey

Ils contemplent encore émus le panorama depuis leur nouveau nid d’Aigle. Stéphanie et Stéphane Décotterd ont quitté le Pont de Brent pour s’installer dans l’École hôtelière de Glion. Un lieu magique où le plaisir des papilles se marie avec le bonheur des yeux. Le chef double étoilé s’est installé dans des cuisines ultramodernes où il concocte des mets savoureux pour la table gastronomique et un bistrot plus populaire. Une double casquette qui l’a obligé à engager une dizaine de collaborateurs supplémentaires.