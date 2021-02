Bientôt gardien No 2 à Genève – Stéphane Charlin s’inspire de Gauthier Descloux Le jeune portier genevois est cette saison en apprentissage à La Chaux-de-Fonds avant qu’il ne devienne la doublure du Fribourgeois des Vernets. Il a signé un contrat jusqu’en 2024 avec les Aigles. Christian Maillard DÉVELOPPEMENT SUIT

Il a un immense talent et tout le monde s’accorde à dire qu’il y a du Reto Berra en lui, qu’il a tout pour devenir un grand gardien en Suisse. Et pas seulement parce qu’il mesure 190 cm. Si l’échelle est haute, Stéphane Charlin a surtout ce petit truc en plus, indispensable pour aller chatouiller les étoiles: son calme et son insouciance. Le garçon, qui avait déjà démontré tout son potentiel en novembre 2019, contre Zurich et Berne lorsqu’il avait dû remplacer Robert Mayer au pied levé, est en effet imperturbable sous la pression, ses émotions toujours sous contrôle. «Pour quelqu’un de mon envergure, je suis aussi plutôt assez rapide, lâche ce grand espoir. J’ai également plein d’autres points à énumérer. Il y a beaucoup de gardiens que j’apprécie. Mais je n’ai pas vraiment de modèles.»

Champion de Suisse avec les juniors de Ge/Servette en 2018 et 2019, ce Genevois de 20 ans est appelé à seconder Gauthier Descloux dès la saison prochaine, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024. «Je suis fier de continuer à porter les couleurs du GSHC, mon club de cœur, se réjouit le jeune portier. J’ai grandi dans ce club qui m’a formé et donné mes premières opportunités et je suis persuadé que nous vivrons encore de grands moments ensemble.»

S’il joue ces jours les doublures avec les Aigles en attendant que Daniel Manzato guérisse d’une entorse à la cheville, c’est normalement à La Chaux-de-Fonds que Stéphane Charlin effectue son apprentissage où, comme le précise Loïc Burkhalter, directeur sportif du club neuchâtelois, «comme il apprend, il a encore le droit de commettre des erreurs.» À vrai dire, depuis le début de saison, avec 22 matches et 90,74% d’arrêts, l’ex-international junior M20 a eu du travail plein les mitaines quand ce n’était pas Matteo Ritz qui se trouvait dans la cage des Abeilles.

«Là, nous sommes dans une bonne période où ces derniers temps on a réussi à enchaîner plusieurs victoires d’affilée», renchérit ce grand gardien, qui se sent bien dans la Vue-des-Alpes et convaincu qu’il y aura une bonne dynamique pour terminer la saison. «J’espère réussir une bonne saison à La Tchaux», sourit celui qui travaille aux Mélèzes avec Fabien Hecquet, un collaborateur de Sébastien Beaulieu, son mentor à Genève qu’il retrouvera donc avec plaisir la saison prochaine. «Il y a un peu de Reto Berra en lui», estime celui qui le suit depuis 2013, lorsqu’il était mini-Top.

Entraîneur de Ge/Servette, Pat Emond se réjouit de pouvoir bientôt compter sur lui. «C’est un jeune produit du club que je connais bien, lâche son ancien coach avec les juniors élite. J’attends maintenant de lui qu’il prenne du galon et encore de l’expérience en Swiss League avant qu’il nous rejoigne définitivement.»

C’est ce qu’avait fait d’ailleurs Gauthier Descloux, à Martigny, Ajoie et Ambri, avant de devenir le gardien No 1 aux Vernets. Son exemple à suivre. «Il a aussi été dans le mouvement jeunesse des Aigles, comme moi. Il a le même début de carrière, comme moi. Je vois quelle est son éthique de travail tous les jours à l’entraînement. Je peux m’en inspirer.»

Lui, qui s’est inspiré de Daniel Manzato, a aussi un immense talent…